Agosto 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

Un violento nubifragio si è abbattuto la notte scorsa sulle isole Eolie mettendo in ginocchio l’isola di Stromboli. Strade e case allagate, motorini sommersi dal fango. Alcuni cittadini sono stati evacuati mentre volontari della protezione civile e vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per liberare dal fango case e strade.