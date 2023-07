Luglio 12, 2023

I cittadini europei avranno tempo fino al 31 agosto di quest’anno per scegliere i temi dei nuovi Euro che nei prossimi anni sostituiranno le vecchie banconote. La Banca centrale europea ha lanciato un sondaggio per sondare le preferenze tra le sette categorie tematiche già preselezionate che verranno poi tradotte in immagini. Le nuove banconote entreranno in circolazione nel 2029