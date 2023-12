Nuovo Patto di Stabilità, Gentiloni: “Parametri riforma realisti, l’Italia può affrontarli”

Dicembre 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

I “parametri numerici” previsti dalla riforma del Patto di Stabilità “sono tutti parametri che i diversi Paesi, inclusa l’Italia, possono affrontare. Sono realisti”. E’ quanto ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, commentando l’accordo sulla riforma tra i ministri dell’Economia Ue.