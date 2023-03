Marzo 4, 2023

Per l’Oms l’obesità rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica mondiale, si stima che nel 2035 saranno 2 miliardi le persone interessate, di cui 400 milioni bambini. Nella giornata mondiale dedicata all’obesità, il ministro Schillaci annuncia la redazione di un programma nazionake con modalità di prescrizione dell’esercizio fisico e di erogazione attraverso i Lea.