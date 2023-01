Gennaio 24, 2023

La procura della Figc ora sposta l’attenzione anche sull’affare Osimhen al Napoli. “La giustizia sportiva si è già occupata di questo caso archiviando e respingendo le accuse. Eventuali nuove prove non ne conosciamo. In qualsiasi caso è tutto in fase embrionale” ha detto l’avvocato Mattia Grassani.