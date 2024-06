Occhiuto (Regione Calabria): “Creare contesto istituzionale favorevole ad attrazione investimenti”

26 Giugno 2024

“Sono molto contento che aziende di primaria importanza come A2A, come altre, abbiano trovato in Calabria la sede di importanti finanziamenti. La Regione deve costruire un contesto istruzionale favorevole all’attrazione di investimenti che vadano nella direzione di rendere la Calabria più ecosostenibile e assicurare i diritti che sono sempre stati negati ai calabresi, avere l’acqua sempre e ovunque, avere città pulite e non invase dai rifiuti e il diritto di ricavare risorse dallo sfruttamento delle energie rinnovabili”. Così il governatore della Calabria Roberto Occhiuto, in occasione della presentazione del terzo bilancio di sostenibilità territoriale della Calabria, a Gizzeria Lido.