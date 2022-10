Ottobre 25, 2022

Oggi la luna si frapporrà tra il sole e la Terra dando vita allo spettacolo dell’eclissi solare che inizierà intorno alle 11.15 e terminerà verso le 13.20. Il massimo della copertura si vedrà dalla città di Belluno dove il disco solare resterà oscurato per il 30%, da Palermo invece si potrà ammirare un’eclissi del 22%.