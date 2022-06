Giugno 3, 2022

Your browser does not support the video tag.

Negli ultimi anni mantenere un figlio costa poco più di 640 euro al mese. Lo rileva Bankitalia nella relazione annuale. Nel 2020 l’importo si è contratto, causa pandemia, a 580 euro. Nel Mezzogiorno la spesa per figlio è risultata inferiore rispetto al Centro Nord. Quasi il 60 per cento della spesa è stato destinato a soddisfare bisogni primari (alimentari, abbigliamento e spese per la casa, istruzione e salute).