Settembre 22, 2023

Vol il prezzo dell’olio d’oliva, con un rincaro che nell’ultimo anno ha toccato il 37%. Si tratta del secondo maggior aumento dopo quello dello zucchero. Il motivo non solo l’inflazione e neanche i rincari dell’energia e dei fertilizzanti, ma il calo della produzione che in Italia è stato del 27%. Peggio è andata alla Spagna, dove si parla di un calo del 56%.