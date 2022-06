Giugno 16, 2022

Le grandi industrie consumatrici di energia uniscono le forze per contribuire efficacemente alla transizione energetica accelerando la decarbonizzazione.

Questo l’obiettivo dell’accordo siglato a Ravenna dai grandi gruppi industriali che operano nei distretti della zona, nell’ambito dell’evento promosso da OMC Med Energy.