Omicidi, 221 in primi 9 mesi 2022: 82 erano donne

Novembre 23, 2022

Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di quest’anno (lo stesso numero del 2021), 82 hanno avuto come vittime donne contro le 90 dello scorso anno, con un calo del 9%. In ambito familiare-affettivo se ne sono registrati 97, dei quali 71 con vittime donne; di queste, 42 hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex. È quanto emerge dal report interforze “Il pregiudizio e la violenza contro le donne”, curato dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza. Nello stesso periodo sono state 4.416 le violenze sessuali (+9% rispetto al 2021); donne il 92% delle vittime.