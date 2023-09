Settembre 8, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Shabbar non sa da chi è stata uccisa la figlia e vuole saperlo. Sebbene sia stato dipinto come il mandante di questo vergognoso omicidio, è un uomo al quale hanno ammazzato la figlia e vuole giustizia”. A parlare ai giornalisti nell’aula della corte di Assise del tribunale di Reggio Emilia dove oggi si è tenuta l’udienza del processo per l’omicidio di Saman Abbas è l’avvocato Simone Servillo, difensore del padre della 18enne estradato dal Pakistan e atteso oggi davanti alla Corte.