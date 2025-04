Oms: “C’è consenso su Accordo pandemie”

19 Aprile 2025

“Le nazioni del mondo hanno fatto la storia oggi a Ginevra. Raggiungendo il consenso sull’Accordo” per la lotta alle pandemie “non solo hanno messo in atto un accordo generazionale per rendere il mondo più sicuro, ma hanno anche dimostrato che il multilateralismo è vivo e vegeto e che, nel nostro mondo diviso, le nazioni possono ancora collaborare per trovare un terreno comune e una risposta condivisa a minacce comuni”. Sono le parole di soddisfazione espresse mercoledì dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, per il risultato raggiunto “dopo oltre 3 anni di intensi negoziati”. Gli Stati membri sono approdati a una bozza di accordo per le pandemie, che verrà esaminata a maggio alla prossima Assemblea mondiale della sanità.