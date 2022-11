Oncologia, Pirro (M5s): “Servono tempistiche definire per approvvigionamento fondi statali”

Novembre 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

“La pandemia ha comportato forti ritardi nelle prestazioni erogate dal SSN, ritardi che pesano particolarmente in Oncologia. Già nel Conte II e poi con il governo Draghi, sono stati stanziati circa 1 miliardo di euro per recuperare il tempo perso e le mancate prestazioni: non tutte le regioni hanno speso questa somma in maniera efficace”. Così Elisa Pirro, senatrice del Movimento Cinquestelle, partecipando alla presentazione del 9° Report di Salutequità – Equità di accesso in Oncologia – nell’ambito dell’Osservatorio permanente sullo stato dell’assistenza ai pazienti non-covid e presentato nel corso del seminario realizzato con il contributo non condizionato di Merck Serono SPA. “Oltre a incrementare i fondi – prosegue la senatrice pentastellata – dobbiamo snellire l’iter di erogazione di queste somme imponendo direttive più precise al fine di stabilire tempi certi nell’applicare quanto stabilito e offerto a livello nazionale”.