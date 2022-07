Onconnext, associazioni pazienti chiedono oncologia territoriale

Luglio 20, 2022

Un documento attraverso cui le associazioni di pazienti oncologici lanciano una vera e propria sfida alle istituzioni, al fine di inaugurare un nuovo percorso per chi soffre di tumore al seno fatto di supporto dentro e fuori dai centri specializzati, un’attenzione particolare alla medicina di prossimità e un utilizzo mirato dei fondi provenienti dal Pnrr. Onconnext – questo il nome del paper presentato nella giornata odierna alla Camera dei Deputati – si pone l’obiettivo di allargare il trattamento ospedaliero fino a vere e proprie terapie domiciliari. Il documento è stato sottoscritto da Andos onlus, Europa Donna Italia, Favo Donna, IncontraDonna onlus e Salute Donna onlus