Luglio 18, 2022

Il gran caldo sta causando incendi in tutta Europa. Le situazioni più difficili in Bulgaria, Romania, Croazia e Spagna. Situazione molto preoccupante anche nel sud della Francia e il Portogallo. La cifra degli ettari di foreste andati in fumo quest’anno è da record, 346.000, una superficie più vasta della Valle d’Aosta.