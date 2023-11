Ondata di maltempo al Centro-Sud, allerta gialla in 9 regioni

Novembre 28, 2023

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, con temporali in particolare al Centro-Sud. La nuova perturbazione di origine atlantica porterà in questi primi giorni della settimana tanta pioggia, ma anche venti forti, neve e mareggiate sulle coste. Allerta gialla per nove regioni: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia.