Giugno 20, 2023

Onder: “La polmonite pneumococcica è una condizione purtroppo comune. Ogni anno ci sono 8000 decessi di anziani legati a questa patologia. Per questo è importante svolgere gli step necessari per la vaccinazione, ossia monitoraggio e la raccolta dei dati sull’infezione, l’estensione della copertura vaccinale e il coinvolgimento di nuovi attori come farmacisti e la sensibilizzazione della popolazione”.