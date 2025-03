One brain, one health: Di Luca (Sins e Sif), ‘Per l’Europa salute del cervello è prioritaria’

13 Marzo 2025

“L’Europa ha indicato come prioritaria, per gli stati membri, la salute del cervello. Esistono priorità molto importanti, tra queste un aumento del finanziamento e del supporto alla ricerca”. Così Monica Di Luca, presidente della Società italiana neuroscienze (Sins) e presidente eletta della Società italiana di Farmacologia (Sif) durante l’incontro con la stampa dal titolo ‘One brain, one health’. È stata l’occasione per presentare il ‘Decalogo per la Salute del Cervello’, un insieme di raccomandazioni pratiche e consigli su attività fisica, alimentazione, sonno, stimolazione mentale, gestione dello stress, vita sociale, prevenzione dei traumi, salute cardiovascolare, supporto alla salute mentale evitando sostanze dannose.