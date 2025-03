One brain, one health: Padovani (Sin): “Prevenire malattie del cervello è possibile”

12 Marzo 2025

“Come Sin, insieme ad altre società scientifiche e associazioni, in occasione della Settimana mondiale del cervello, abbiamo presentato un decalogo per informare le persone che prevenire le malattie del cervello e preservare la salute del cervello è possibile attraverso un’attenzione agli stili di vita e non solo”. Così Alessandro Padovani, presidente della Società italiana di Neurologia (Sin), all’evento ‘One brain, one health’ durante il quale è stato presentato un decalogo per rispondere a 360 gradi a una sfida cruciale, quella della salute del cervello.