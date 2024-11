ongresso Sin, sen. Lorenzin: “Brain Health ampio programma per prevenire e curare demenze”

15 Novembre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Oggi il cervello è al centro non solo di una serie di scoperte scientifiche, ma anche di una serie di criticità, sollecitazioni, nuove malattie, invecchiamento. Il Brain Health è un programma ad ampio raggio per prevenire l’insorgenza delle demenze, dell’Alzheimer, del Parkinson, ma anche per trovare nuove possibilità di cura e di trattamento per le malattie che affliggono la mente”. Lo ha detto Beatrice Lorenzin, senatrice e co-presidente Intergruppo parlamentare per le Neuroscienze e l’Alzheimer, in occasione del 54° Congresso Sin – Società italiana di neurologia, in svolgimento a Roma fino al 12 novembre.