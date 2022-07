Luglio 12, 2022

La popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi il prossimo 15 novembre. Lo afferma un report delle Nazioni Unite sulla popolazione mondiale, secondo il quale nel 2023 l’India supererà la Cina come Paese più popoloso. Stando alla previsione del Dipartimento per gli affari economici e sociali dell’Onu, la popolazione mondiale sta crescendo al ritmo più lento dal 1950.