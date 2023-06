Giugno 5, 2023

L’impatto delle guerre sui minori è devastante. Tra il 2005 e il 2022 l’Onu ha accertato 315mila abusi gravi contro i bambini. L’Unicef parla di 120mila bambini uccisi o mutilati e 105mila reclutati da forze armate. Più di 32mila i rapiti e oltre 16mila vittime di violenza sessuale.