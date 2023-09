Settembre 6, 2023

Your browser does not support the video tag.

Vasta operazione antidroga in Lombardia, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Veneto. I carabinieri di Vicenza hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi cittadini nigeriani, indagati per associazione finalizzata al “traffico di sostanze stupefacenti”.