Febbraio 8, 2023

Si chiama Hydros l’operazione della polizia neozelandese che intercettato nell’Oceano Pacifico 81 balle di cocaina per un valore totale di circa 300 milioni di euro. Le balle erano avvolte da reti e coperte da galleggianti gialli, su alcune c’era l’immagine di Batman.