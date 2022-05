Maggio 4, 2022

Operazione ‘Verum et Oleum’ a tutela olio extravergine d’oliva. Ben 183 controlli svolti dalla Guardia di Finanza e dall’ICQRF a tutela della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva. Il 27,2% dei campioni prelevati è risultato non conforme.