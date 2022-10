Ottobre 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

Torna l’ora solare. Il prossimo weekend, tra sabato 29 ottobre e domenica 30, bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro alle 3 del mattino. Un cambio che ci permetterà di dormire 60 minuti in più, ma in generale si perde un’ora di luce. Al dibattito, sempre vivo a livello europeo, sull’opportunità di questo passaggio orario, si aggiunge quest’anno anche il tema del risparmio energetico, dato il costo delle bollette di luce e gas.