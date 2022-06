Giugno 22, 2022

Fabbricazione di ordigni e odio razziale. La Polizia di Stato di Latina ha arrestato due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati in concorso tra loro della commissione dei reati di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave alla forza pubblica, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.