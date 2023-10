Ottobre 20, 2023

Arte e bellezza senza confini di genere e di età da fare conoscere a tutti è l’obiettivo dell’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco della quale si fa portavoce Eleonora Orfanò.

Aggiungere meraviglia su meraviglia serve a fare comprendere il valore del nostro patrimonio storico artistico. La tradizione ceramista siciliana è questa volta al centro dell’attenzione.