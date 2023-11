Orrico: “One Health: benessere e salute degli animali e delle persone con un grande rispetto dell’ambiente”

Novembre 29, 2023

Orrico: “One Health significa benessere e salute degli animali e delle persone con un grande rispetto dell’ambiente. Oggi cerchiamo di mettere tutto a sistema affinché ci sia un approccio collaborativo fattivo e concreto che fa bene alle persone, agli animali e all’ambiente” ha detto Debora Orrico, Customer Value & Institutional Affairs Director Italy and Greece Cluster di MSD Animal Health a margine della presentazione del Libro Bianco realizzato da MSD Animal Health, dedicato proprio alla sostenibilità nella salute animale, umana e ambientale, frutto del progetto multidisciplinare “One Health: sostenibilità, benessere e prevenzione” avvenuta alla Camera dei Deputati.