Oscar dello Sport, Tardelli: “Evento positivo che spero continui in futuro”

Dicembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Eventi come gli Oscar dello Sport sono positivi come lo è lo sort e spero che continui in futuro”. Così il campione del mondo del 1982 e allenatore di calcio, Marco Tardelli, a margine della XVII edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del CONI. “Sinisa è stato un uomo di grande personalità che ha sempre detto quello che pensava – ha continuato palando di Mihajlovic -. La Nazionale Italiana è mancata molto in questo mondiale. La Rosa del CT Mancini non è seconda a nessuno”.