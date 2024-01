Oscar Pistorius torna in libertà

Gennaio 4, 2024

L’ex atleta paralimpico Oscar Pistorius, dopo oltre otto anni dietro le sbarre per l’omicidio della fidanzata Reeva Steenkamp, sta per tornare a casa. Il 37enne ha ottenuto la libertà condizionale nel marzo 2023, dopo aver scontato metà della sua condanna a 13 anni e 5 mesi per omicidio.