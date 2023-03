Marzo 13, 2023

‘Everything Everywhere All at Once’ è il miglior film della Notte degli Oscar 2023. Diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) il film, candidato a 11 statuette, ha dominato la cerimonia aggiudicandosi ben 7 Oscar. Nessuno, invece, per l’Italia.