Dicembre 5, 2022

Sono 205, di cui 83 all’autorità giudiziaria, le posizioni irregolari riscontrate dai carabinieri Nas in ospedali e Rsa durante i controlli effettuati da metà novembre in tutta Italia. Emersi molteplici casi di esercizio abusivo della professione, in particolare per le attività infermieristiche, in assenza di iscrizione all’albo.