Ostellari: “Obiettivi, il recupero della persona e migliorare il futuro delle nostre comunità”

Novembre 7, 2023

“I numeri ovviamente devono essere implementati con ulteriori iniziative, comunque siamo felici perché il tema della rieducazione dei condannati è un tema che affascina. Raggiungiamo diversi obiettivi, il primo è il recupero della persona ma raggiungiamo anche l’obiettivo di migliorare il futuro delle nostre comunità e del nostro Paese. I dati ci confortano: il 98% delle persone che imparano qualcosa, quando escono dal penitenziario, escono anche dal circuito criminale” ha detto soddisfatto Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato al Ministero di Giustizia alle telecamere di Adn Kronos al termine della conferenza stampa Mi riscatto per il futuro relativa al primo accordo attuativo del Protocollo d’intesa tra Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e Ferrovie dello Stato Italiane