Ostia, case popolari occupate per nascondere armi e droga: 2 arresti

Gennaio 10, 2023

I carabinieri hanno eseguito ad Ostia un’ordinanza di misura cautelare per una coppia di italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’Ater in via delle Ebridi e via Martinica. Sequestrati numerosi locali commerciali e cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per circa 5000 mq. A carico della coppia l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, proprio perché gli immobili nel quartiere ‘Nuova Ostia’, feudo delle famiglie Fasciani e Spada, sarebbero occupati al fine di utilizzare i locali quali basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi e ingenti quantità di stupefacenti.