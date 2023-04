Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, manovre di emergenza

Aprile 19, 2023

Le ostruzioni delle vie respiratorie da corpo estraneo rappresentano, tra gli incidenti non intenzionali, la principale causa di morte tra 0 e 3 anni, con prevalenza rilevante per tutta l’età pediatrica. Gli alimenti costituiscono una delle cause principali di soffocamento. I cibi “pericolosi” sono cereali in chicchi, noccioline e semi, grossi pezzi di frutta e verdura cruda, ciliegie, uva, olive, pomodorini, carote e wurstel, formaggi spalmabili, banana, sedano, finocchio, prosciutto crudo e marshmallow. Particolare attenzione deve essere rivolta al corretto taglio degli alimenti, come raccomando le linee di indirizzo del Ministero della Salute. Qualche esempio: per wurstel, salsicce, carote è necessario tagliare prima in lunghezza (a listarelle) e poi in pezzi più piccoli (circa 5 mm), ed evitare sempre, anche se cotti, il taglio a rondella. Anche altri giocattoli, batterie, tappi, monete e palloncini sono responsabili di soffocamento nei bambini. Oltre alla preparazione degli alimenti, per garantire un pasto sicuro al bambino occorre farlo mangiare lentamente e a tavola, seduto con la schiena dritta, mai mentre gioca o se distratto da videogiochi e mai lasciarlo solo.

Nel caso di ostruzione parziale delle vie aeree il lattante/bambino respira, piange e/o tossisce non scuotere e non rovesciare il piccolo a testa in giù. Il lattante deve essere tranquillizzato e incoraggiato a tossire, evitando qualsiasi manovra di disostruzione. Nel caso di ostruzione completa delle vie aeree il lattante/bambino non respira, non piange e non tossisce ed è quindi necessario agire immediatamente applicando le manovre di disostruzione, che variano a seconda dell’età: da 0 a 12 mesi porre il lattante in posizione prona sull’avambraccio del soccorritore, in modo da creare un piano rigido; alternare 5 vigorosi colpi tra le scapole senza colpire la testa del lattante; girare a pancia in su il bimbo sostenendo la testa con la mano ed eseguire 5 spinte con le dita, lente e profonde sotto lo sterno fino a che il corpo estraneo che ostruisce le vie aeree del bambino non fuoriesce. Queste manovre sono molto efficaci, e di solito funzionano nel 90% dei casi, ma se il bambino dovesse diventare incosciente bisogna effettuare le manovre di rianimazione cardio-polmonare e comunque sollecitare il soccorso avanzato 112/118.