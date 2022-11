Novembre 14, 2022

L’azienda farmaceutica giapponese ha festeggiato il centenario del 2021 anno che l’ha vista compiere 1,8 miliardi di euro di investimenti in Ricerca e Sviluppo. A Milano si è tenuto un incontro, con presente il Console giapponese, per fare il punto su questi primi 100 anni e porsi gli obiettivi per il futuro.