Oungre (A2A): “Innovazione al centro del nostro piano industriale”

Dicembre 6, 2023

“Crediamo che la transizione energetica e l’economia circolare non possano che essere sostenute da un miglioramento delle nuove tecnologie”. Sono le parole di Patrick Oungre, Group Head of Innovation e Corporate Venture Capital A2A, intervenuto in occasione del Premio nazionale Angi 2023 che mercoledì 6 dicembre a Roma, ha riconosciuto meritocrazia ed eccellenze nella premiazione delle migliori iniziative degli innovatori italiani.