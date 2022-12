Pa, sindacati: “Da Calderone impegno su indennità amministrazione”

Dicembre 12, 2022

“È intenzione del ministero del Lavoro di presentare un emendamento al maxi emendamento governativo alla manovra che garantisca il riconoscimento pieno dell’indennità di amministrazione perequata. Fin quando non vedremo il testo definitivo, però, rimane lo stato di agitazione”. Così le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uilpa, Flp, Confintesa Fp, Confsal Unsa e Usb Pi al termine dell’incontro con la titolare del dicastero di via Veneto, Maria Elvira Calderone, in occasione dello sciopero di Inl e Anpal, così come di Anvur, in ragione del mancato adeguamento dell’indennità di amministrazione.