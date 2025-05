PA, Vittimberga: “Inps motore di intelligenza sociale”

21 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

Al Forum Pa “Abbiamo parlato di Inps come motore di intelligenza sociale per indicare la capacità di provare empatia e di adeguarsi ed agire in sistemi complessi. Inps infatti agisce nel complesso sistema Italia che richiede l’intelligenza sociale per pensare a soluzioni che anticipino i tempi”. Lo ha detto di Valeria Vittimberga, direttore generale Inps, partecipando, a Roma, al Forum Pa 2025. L’appuntamento, in svolgimento fino al 21 maggio presso il Palazzo dei Congressi della Capitale, è dedicato all’innovazione e alla trasformazione della Pubblica Amministrazione.