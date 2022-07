Padellaro (Fatto Quotidiano): “Le nuove generazioni sono l’asse portante della crescita e dello sviluppo”

Luglio 25, 2022

Antonio Padellaro, giornalista, saggista ed editorialista del Fatto Quotidiano, è intervenuto all’evento “Link, Tropea Communication Meeting”, organizzato a Tropea da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia: «La Calabria è viva, vitale e piena di iniziative con una marcia in più. Stiamo parlando di una regione intelligente che cerca di estirpare i pregiudizi, affidandosi soprattutto alle nuove generazioni che sono l’asse portante della crescita e dello sviluppo».