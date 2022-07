Luglio 7, 2022

Francesco Paglino, Responsabile Human Resources di Syngenta Italia, ha parlato dell’importanza che il lavoro agile ha per l’azienda in occasione dell’inaugurazione della nuova sede italiana di Syngenta, una delle aziende leader a livello globale nel settore dell’agricoltura, composta da Syngenta Crop Protection e Syngenta Seeds.