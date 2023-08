Pakistan, cinque chiese date alle fiamme dopo accuse blasfemia

Agosto 17, 2023

In Pakistan sono più di cento le persone arrestate dopo che ieri una folla inferocita ha assaltato alcune chiese e commesso atti vandalici contro case della comunità cristiana nella zona di Jaranwala, alla periferia di Faisalabad, fatti sui quali le autorità del Punjab hanno ordinato un’inchiesta. Lo riferisce stamani Geo News. “E’ in corso un’indagine di alto livello sulla profanazione del sacro Corano e sugli incidenti che sono seguiti”, ha fatto sapere un portavoce del governo provinciale. Anche la Bbc riferisce di oltre cento persone arrestate dalla polizia pakistana, che accusa due cristiani per violazione della legge sulla blasfemia, e di una situazione che resta tesa. Il giornale pakistano Dawn scrive di una folla violenta di centinaia di persone che ha saccheggiato e incendiato cinque chiese.