Agosto 9, 2023

Nascondeva in un box 143 chili di hashish, suddiviso in panetti, e quasi un chilo di cocaina. I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza un uomo di 30 anni. La droga era nascosta nel suo garage, nella zona Guadagna, mentre nel suo appartamento le fiamme gialle hanno trovato banconote per 17.000 euro, già ripartite in mazzette e probabile frutto dell’attività di spaccio.