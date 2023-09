Palermo, violenza sessuale su 2 sorelle: in carcere 4 familiari

Settembre 6, 2023

Violenza sessuale su 2 sorelle, arrestati 4 familiari. Alle prime ore di questa mattina, nella provincia di Palermo, i carabinieri della Compagnia di Monreale hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip di Palermo, che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro. Le indagini, dirette dalla Procura di Palermo e condotte dalla Sezione operativa della Compagnia di Monreale, avrebbero consentito di raccogliere un “grave quadro indiziario” a carico degli indagati in relazione a ripetuti episodi di violenza sessuale commessi, tra il 2011 e il 2023, ai danni delle due sorelle, attualmente di 13 e 20 anni, all’interno dello stesso nucleo familiare.