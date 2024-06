Pallavolo, nasce Sonepar Padova: l’azienda sarà il nuovo title sponsor della squadra bianconera

12 Giugno 2024

Your browser does not support the video tag.

La prima squadra della Pallavolo Padova entra nell’era Sonepar Italia. Con l’avvio della partnership con l’azienda leader della distribuzione di materiale elettrico in Italia, che diventerà nuovo title sponsor della squadra bianconera che milita nella SuperLega, nasce infatti Sonepar Padova. Sonepar Italia, la cui sede è proprio a Padova, si lega alla prima squadra del club per la stagione 2024-2025, con opzione di riconferma per le prossime due annate. Per la storica società sportiva patavina la nuova partnership con Sonepar Italia rappresenta un passo significativo per la squadra e la città.