Pallavolo, Zorzi: “Nostro obbligo da sportivi è puntare sui valori”

2 Dicembre 2024

“Mi fa piacere parlare con i giovani, anche perché penso che sia fondamentale per noi sportivi provare a rinnovare un po’ l’idea di quali siano i valori che lo sport riesce a implementare. C’è una retorica un po’ banale, a volte, nell’idea che lo sport sia a prescindere un modello di vita, cosa che io non penso sia vera. Lo sport è sicuramente utile per certi aspetti, ma in questo mondo così polarizzato può diventare anche un problema. Quindi ripensare per bene a quali siano i valori che cui siamo portatori è il nostro obbligo da ex sportivi”. Lo ha detto l’ex pallavolista Andrea Zorzi in occasione del talk show Fair Play Menarini – I campioni si raccontano svoltosi a Firenze presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio