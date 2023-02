Febbraio 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

Il presidente americano Joe Biden ha aspettato sette giorni, dal suo primo avvistamento, prima di dare l’ordine di abbattere il pallone spia arrivato dalla Cina sui cieli degli Stati Uniti. E questo perché, come ricostruisce la Cnn, voleva essere sicuro che i resti del pallone abbattuto non recassero danni alle persone e alle cose, ovvero che fosse in acque aperte.