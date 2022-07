Luglio 4, 2022

L’Autorità nazionale palestinese (Anp) farà esaminare agli Usa la pallottola che uccise la reporter di al Jazeera, Shireen Abu Akleh, durante gli scontri a fuoco di maggio scorso a Jenin.

“Non consegneremo la pallottola ad Israele ma abbiamo concordato che gli americani possano esaminarla”, ha detto il procuratore generale palestinese Akram al-Khateeb.